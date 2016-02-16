سيف وعبدالله بن زايد يقدمان واجب العزاء بالشهيد البطل عبدالله الشامسي

قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، مساء أمس واجب العزاء إلى ذوي شهيد الوطن عبدالله محمد الشامسي الذي استشهد خلال قيامه بواجبه ضمن أفراد قواتنا المسلحة البواسل المشاركين ضمن قوات التحالف في عملية " إعادة الأمل " في اليمن.

وعبر سموهما خلال زيارة مجلس العزاء في منطقة شعم بإمارة رأس الخيمة عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما لأسرة الشهيد.. سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.