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محمد بن راشد يقدم واجب العزاء في وفاة آمنة بنت عبد الخالق قرقاش

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محمد بن راشد يقدم واجب العزاء في وفاة آمنة بنت عبد الخالق قرقاش محمد بن راشد يقدم واجب العزاء في وفاة آمنة بنت عبد الخالق قرقاش

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، واجب العزاء في وفاة المرحومة آمنة بنت عبد الخالق قرقاش.

جاء ذلك خلال زيارة سموه إلى مجلس العزاء في منطقة الحمرية في دبي بعد ظهر اليوم يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسعادة خليفة سعيد سليمان، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، حيث أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن صادق عزائه ومواساته لذوي المرحومة من آل قرقاش راجيا الله تبارك وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه .. إنا لله وإنا إليه راجعون.

وأعرب معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، والعائلة عن عظيم تقديرهم وامتنانهم إلى صاحب السمو نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي على مواساته لهم في وفاة عمته المغفور لها بإذن الله تعالى آمنة قرقاش سائلين الخالق عز وجل أن يكلأ سموه وقيادتنا الرشيدة برعايته الربانية ويديم عليهم الصحة والسعادة ويحفظ دولتنا وشعبنا من كل شر ومكروه.
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