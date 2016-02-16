محمد بن راشد يقدم واجب العزاء في شهيد الوطن عبدالله جمعة الشامسي

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، واجب العزاء في شهيد الوطن والواجب المغفور له بإذن الله تعالى عبدالله جمعة حسن الشامسي الذي قضى دفاعا عن الشرعية في الجمهورية اليمنية الشقيقة خلال مشاركته ضمن قواتنا المسلحة الباسلة في عملية /إعادة الامل/ في اليمن.

فقد قام سموه عصر اليوم يرافقه، ولي عهده، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسعادة خليفة سعيد سليمان، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، بزيارة مجلس عزاء الشهيد البطل في منطقة شعم بإمارة رأس الخيمة، إذ عبر سموه إلى إخوان وذوي الشهيد الشاب عن صادق عزائه ومواساته لهم في فقيد الوطن الذي لاقى وجه به الاعلى خلال أدائه لواجبه الوطني والقومي والانساني في اليمن الشقيق.

ووصف سموه شهداء الوطن الغالي بأحباب الله سبحانه وتعالى وأحباب قيادتهم وشعبهم كونهم وأبناء وبنات شعبنا والقيادة أبناء زايد، طيب الله ثراه ،الذي زرع في نفوس الجميع وقلوبهم حب الوطن والمواطنة الصالحة وحب الخير والمساعدة للآخرين بصرف النظر عن انتمائهم الجغرافي أو العرقي أو الديني.

وتوجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالدعاء إلى الله العلي القدير أن يتغمد شهداء الوطن الابرار بواسع رحمته ورضوانه ويسكنهم جميعا فسيح جناته.. إنا لله وإنا اليه راجعون.

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