18 فبراير الحكم على متهمين بالتستر على متورطين بحريق ملهى العجوزة

حجزت محكمة جنح العجوزة، محاكمة “سيدة.ي”، و”ياسر.أ” في اتهامهم بالتستر على المتهمين الأول والرابع على الترتيب، في حرق الملهى الليلي “بار الصياد” بالعجوزة، والذي راح ضحيته 17 شخصًا، لجلسة 18 فبراير للحكم.

وتغيب المتهمين ودفاعهم عن حضور جلسة اليوم، بعدما أخلي سبيلهم على ذمة القضية أثناء سير التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة قد ضبطت المتهمين الاول والثاني، بحرق الملهى الليلي، بمدينة السويس، أثناء محاولته الهرب عند ربة منزل والدة خطيبة المتهم الأول “حماصة”، وأرشدا هم عن المتهم الثالث، ليتم القبض عليه، قرب منطقة إمبابة، وتم ضبط المتهم الرابع أثناء هروبه في منزل خاله بمدينة أكتوبر.

وكشفت تحقيقات نيابة العجوزة برئاسة المستشار هادي عزب، أن المتهمان محمد عماد محمد على “حماصه” 18 سنة طالب، ومحمد زكى عبدالرحمن وشهرته “محمد المجنون” 19 سنة، أن الأول طالب بمعهد الفراعنة والأخر ميكانيكي وأن منعهما من دخول البار هو ما أثار غضبهما، فقررا الانتقام وعادا بعد عدة ساعات برفقتهما متهمين آخرين وبحوزتهم زجاجات مولوتوف، وقال أحدهما: “كنا عايزين نعلم علي المحل ياباشا”.