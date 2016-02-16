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النيابة تكشف هوية جثة السيدة المجهولة الغارقة بالنيل..وتؤكد:"مريضة نفسيا"

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النيابة تكشف هوية جثة السيدة المجهولة الغارقة بالنيل..وتؤكد:"مريضة نفسيا" النيابة تكشف هوية جثة السيدة المجهولة الغارقة بالنيل..وتؤكد:"مريضة نفسيا"
توصلت نيابة روض الفرج، بإشراف المستشار محمد عادل، رئيس النيابة، إلى هوية جثة السيدة المجهولة التى عثر عليها غارقة فى نهر النيل، حيث كشفت التحقيقات أنها تدعى "أمنية.ا.ع"، 37 سنة، مبلغ باختفائها من قبل الزوج بمحضر رسمى بقسم شرطة باب الشعرية بتاريخ 3 سبتمبر 2015، وتأمر بدفن الجثة .

وأضافت التحقيقات، أن "محمد.ع.ب"، زوج المتهمة تقدم للنيابة بأوراق رسمية، تفيد أن زوجته مريضة نفسية، وأنها تعانى من اضطرابات نفسية تعالج منها منذ فترة طويلة.

وكانت نيابة شمال القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد هانى، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار مازن يحيى، المحامى العام الأول، قد أمرت بتشريح جثة مجهولة عثر عليها غارقة فى مياه نهر النيل بمنطقة روض الفرج، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من عملية التشريح .

تجدر الإشارة إلى أن مباحث قسم شرطة روض الفرج، قد تلقت بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة شاب غارقة فى مياه نهر النيل، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ.
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مصر 365

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