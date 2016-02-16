وزير الخارجية:ندعم الحل السياسي في سوريا واستمرار المشاورات لإنشاء القوة العربية المشتركة

التقى سامح شكري، وزير الخارجية، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي، منذ قليل، بمقر وزارة الخارجية في القاهرة.

وأكد شكري خلال الاجتماع على دعم مصر لأي حل سياسي يراعي مصالح الشعب السوري، كما أكد على الدعم الكامل لاتفاق الصخيرات لحل الأزمة الليبية، وتوحيد كافة الأطراف هناك.

وأضاف شكري أن أي تدخل في ليبيا، يجب أن يكون بطلب من الحكومة الشرعية.

وأشار شكري أن المشاورات مستمرة لتكوين رؤية مشتركة بشأن إنشاء القوة العربية المشتركة.

وعلى الجانب الآخر تطلع الصباح إلى اتفاق بين الأطراف الليبية لحل الأزمة هناك، وعن الأزمة اليمنية، حث الصباح المبعو الأممي بشأن اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إلى مواصلة مؤتمر جنيف بشأن الحل السياسي للأزمة اليمنية.