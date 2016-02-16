الصحة العالمية توصى باستخدام بعوض معدل وراثيا للقضاء على فيروس زيكا

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه قد يكون من الضرورى استخدام أساليب مثيرة للجدل، مثل بعوض معدل وراثيا للقضاء على الحشرات التى تنشر فيروس زيكا الآن فى الأمريكيتين.

وتسبب الفيروس فى ولادة أطفال برؤوس صغيرة غير طبيعية فى البرازيل وجزر بولينيزيا الفرنسية.

وأعلنت المنظمة حالة طوارئ عالمية بسبب الفيروس، رغم عدم وجود أدلة قاطعة على أنه يسبب تشوهات خلقية.

وذكرت المنظمة، فى بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن مجموعتها الاستشارية أوصت بإجراء مزيد من التجارب الميدانية على البعوض المعدل وراثيا، فى أعقاب تجارب أجريت فى جزر كايمان؛ حيث تم إطلاق ذكور بعوض معدلة وراثيا لتتزاوج مع إناث فى البرية.

وانتقد مدافعون عن البيئة هذا النهج، قائلين إنه من المستحيل معرفة الآثار طويلة الأجل لمحو جيل كامل من الحشرات.

>