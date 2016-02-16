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نائبة تتقدم ببيان عاجل حول إهانة أمين شرطة للنائب محمد عبدالغني

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نائبة تتقدم ببيان عاجل حول إهانة أمين شرطة للنائب محمد عبدالغني نائبة تتقدم ببيان عاجل حول إهانة أمين شرطة للنائب محمد عبدالغني

البرلمانية مني منير

تقدمت النائبة منى منير عضو مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، ببيان عاجل حول إهانة نواب من جانب بعض المنتمين لجهاز الشرطي.

وقال البيان، إن واقعة الاعتداء على النائب محمد عبد الغني عضو مجلس النواب، من قبل أفراد الشرطة بمطار القاهرة بتاريخ 13 فبراير 2016، أثارت الغضب لدى كل نواب مصر، خاصة بعد أن تطاول عليه أحد أفراد الشرطة ضاربًا بكل القيم الإنسانية، وكل الأعراف والتقاليد البرلمانية، وبالحصانة الدستورية عرض الحائط.

وقال أفراد الأمن للنائب حين حاول التعريف بنفسه بأنه “نائب للشعب”: “إخرس”، وانتزعوا كارنيه عضويته بالبرلمان من يده، ولم يعيدوه له، الى الان!!!.

وطالب البيان الذي قدمته النائبة، بإجراء تحقيقات فورية فيما حدث فى هذه الواقعة خاصة إن ما حدث للنائب محمد عبد الغنى، عضو مجلس النواب، من اعتداء من أفراد الشرطة هو استمرار للسياسة التى تسير عليها وزارة الداخلية، ولابد من وقفه أمامها لإعادة تصحيح العلاقة بين الوزارة والمواطنين بشكل عام.
> وأضاف البيان، أن التهاون في هذه الواقعة لن يضير نواب مصر فقط، وإنما يعصف أيضا بحقوق الشهداء من الجيش والشرطة، نظرًا لما تضمنه هذه الواقعة من إساءة للجهاز الشرطي قبل إهانة المجلس الموقر، والذي سيكون له الاثر السيئ على باقى أفراد الجهاز الشرطي من الشرفاء.

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