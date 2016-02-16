«جنايات الإسكندرية» تقضي ببراءة ضابط أمن الدولة في قضية مقتل «السيد بلال»

قضت محكمة جنايات الإسكندرية ، الثلاثاء، ببراءة حسام الشناوي، ضابط أمن الدولة ، المتهم بقتل وتعذيب السيد بلال في أحداث «كنيسة القديسين ».

واستمعت المحكمة في جلستها السابقة إلى طلبات دفاع المتهم حسام الشناوي، العقيد السابق بمباحث أمن الدولة، والذي سبق صدور حكم غيابي ضده، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، لإدانته بقتل وتعذيب «السيد بلال» وتعذيب آخرين.

كما ناقشت المحكمة عددًا من الشهود خلال جلسات إعادة المحاكمة، وتم حجز القضية لجلسة، الثلاثاء، للنطق بالحكم، إلا أن هيئة المحكمة تغيّر تشكيلها، فقررت إعادة سماع الدفاع مرة أخرى قبل النطق بالحكم.