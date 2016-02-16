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فيديو| لليوم الثاني على التوالي.. استمرار إضراب «التمريض» بجامعة قناة السويس‎

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فيديو| لليوم الثاني على التوالي.. استمرار إضراب «التمريض» بجامعة قناة السويس‎ فيديو| لليوم الثاني على التوالي.. استمرار إضراب «التمريض» بجامعة قناة السويس‎

أرشيفية

دخل قسم التمريض بمستشفى جامعة قناة السويس، لليوم الثاني على التوالي،  في إضراب عن العمل احتجاجًا على عدم صرف الكادر أسوة بمستشفيات وزارة الصحة.

وتظاهر العشرات من العاملين في القسم داخل المستشفى، اليوم الثلاثاء، مرددين هتافات: ” إرحل إرحل يا دمياطي.. إحنا لظلمك مش هانطاطي”، و”مش هنمشي هو يمشي”.

وكان قد أعلن قسم التمريض الدخول في إضراب عن العمل بأقسام العمليات الكبرى، والعيادات الخارجية بالمستشفى، بدءًا من أمس، للمُطالبة برحيل إدارة المستشفى برئاسة الدكتور هاني الدمياطي.

وقالت إحدى الممرضات ممن أضربن عن العمل، بمستشفيات جامعة قناة السويس،” إن إدارة المستشفيات تعنتت في الخصم من مستحقات قسم التمريض، إضافةً إلى عدم صرف الكادر أسوةً بباقي الزملاء بالمستشفيات”.

وأضافت الممرضة، “أن إدارة المستشفى ترغب في إلغاء بدل السهر بنسبة 100%، والساعات الإضافية بنسبة 60%، في مقابل منح الكادر، بما يُعد إهدارًا لحقوقهم المالية” “بحسب وصفها”.

وأكدت الممرضة، أن جميع العاملين في قسم التمريض قرروا الاعتصام والإضراب عن العمل نهائيًا مهددين بالدخول في إضراب عن الطعام في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.

لاعتصام الممرضات بمستشفى جامعة قناة السويس

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