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اتحاد الكرة: نمتلك موافقة مبدئية بإقامة الأهلي والمصري في برج العرب.. ونريد كسر ' الإقامة الجبرية '

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اتحاد الكرة: نمتلك موافقة مبدئية بإقامة الأهلي والمصري في برج العرب.. ونريد كسر ' الإقامة الجبرية ' اتحاد الكرة: نمتلك موافقة مبدئية بإقامة الأهلي والمصري في برج العرب.. ونريد كسر ' الإقامة الجبرية '

بلغة الأرقام، فسر عبد العزيز عبد الشافي المدير الفني للأهلي تعادل فريقه أمام طلائع الجيش بدون أهداف يوم السبت الماضي في الجولة 18 من الدوري.

وقدم زيزو إحصائية رقمية لأداء فريقه الهجومي، مؤكدًا أن المستوى كان مميزًا للغاية، رغم الفشل في هز شباك المنافس.

وقال خلال استضافته بقناة (اليوم):"كان هناك مقاومة دفاعية شديدة من فريق الجيش، وهذا حقه، ولكن الأهلي هدد مرماه من 17 محاولة منهم 9 على المرمى".

واستدرك مدرب الأهلي "إلا أننا لم نتمكن من هز الشباك، بسبب غياب التوفيق، وسوء تصرف من اللاعبين في إنهاء الهجمات، ولا ننسى أيضًا تألق حارس المرمى عماد السيد".

وأتم "التعادل ليس معناه تقصير اللاعبين، فالنتيجة كانت من الممكن أن تتغير، ومعها يختلف تقييم الجمهور، فأحيانًا الانتصارات تغطي على السلبيات".

يذكر أن فريق الأهلي تحت قيادة عبد العزيز عبد الشافي سجل 6 أهداف ولم تهتز شباكه خلال 5 مباريات أمام الاتحاد، الإسماعيلي، إنبي، الزمالك وطلائع الجيش.

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