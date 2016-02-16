يإيراد يقترب من 90 مليون دولار فيلم «Deadpool» يتصدر شباك الايرادات بأمريكا

أقترب فيلم “Deadpool” من تحقيق إيرادا قدره 90 مليون دولارا،ليتصدر شباك الإيرادات بدور العرض الأمريكية.

الفيلم حقق إيرادات وصلت إلى 12 مليون دولار أمريكى بعد 24 ساعة فقط من طرحه بدور العرض السينمائية،وهو من بطولة النجم العالمى رايان رينولدز ،ويؤدى به شخصية

وتدور “وايد ويلسون” العميل السابق فى القوات الخاصة، الذى تحول إلى مرتزق ويمنح نفسه اسم “ديدبول” بعد أن تعرض إلى تجربة قاسية تركته بمهارات عالية ،مثل القدرة على إعادة شفاء نفسه، ويخرج بمهاراته إلى الشارع لينتقم من الرجل الذى دمر حياته.

يشارك فى بطولة فيلم “Deadpool” إلى جانب النجم رايان رينولدز، كل من مورينا بكارين ،جينا كرانو ،وايد سكرين ،تيلور هاكسون ،من تأليف ريت رييس وباول ويرنيك، ،وإخراج تيم ميلر.