رئيس الأركان يشهد مشروع «جاسر-110» للدفاع الجوى ويؤكد نحمى سماء مصر على مدار 24 ساعة

شهد الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة ” جاسر – 110 ” الذى تنفذه إحدى تشكيلات قوات الدفاع الجوى ويستمر لعدة أيام فى إطار الخطة السنوية للتدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

تضمن المشروع إجراءات التحضير والتنظيم وتنسيق التعاون بين الوحدات المنفذة لصد الهجمات الجوية المعادية وتأمين الأهداف الحيوية والمنشآت الهامة بالدولة التى تقع فى نطاق المسئولية وكذا اجراءات فرض السيطرة الكاملة على المجال الجوى والتصدى لكافة التهديدات وتنفيذ المهام المخططة والطارئة تحت مختلف الظروف. وناقش الفريق محمود حجازى عدداً من القادة والضباط المشاركين بالمشروع فى أسلوب تنفيذهم لمهامهم وكيفية اتخاذهم القرار المناسب لمواجهة المتغيرات المفاجئة أثناء إدارة العمليات وفقاً لتخصصاتهم المختلفة، وأشاد بالأداء المتميز الذى وصلت إليه هيئات القيادة على كافة المستويات وسرعة التعامل مع المواقف الطارئة ورصد وتتبع الأهداف والتعامل معها خلال المراحل المختلفة للمعركة.

وأكد رئيس الأركان على أهمية التدريبات التى تجريها قوات الدفاع الجوى بالتعاون مع الافرع الرئيسية للقوات المسلحة على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للوقوف على مدى الجاهزية والاستعداد لتأمين وحماية سماء مصر ضد أى عدائيات وتحقيق السيطرة الكاملة والمستمرة على المجال الجوى على مدار الـ 24 ساعة. وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة أن المهمة الرئيسية للقوات المسلحة هى حماية الأمن القومى المصرى وهو ما يتطلب اليقظة والاستعداد الدائم والتطوير المستمر للأسلحة والمعدات والاستفادة بمانملكه من قدرات علمية وبحثية. ووجه رئيس الاركان بحتمية، الاهتمام بالتدريب الواقعى وتطوير أساليبه ووسائله بصفة مستمرة وتأصيل خبرات القتال والتغلب على المشكلات والتحديات التى تواجه القوات خلال تنفيذ المهام، لتظل القوات المسلحة صمام القوة والأمان لشعب مصر وتكون دائماً قادرة على حماية امن مصر القومى على جميع الاتجاهات الإستراتيجية المختلفة. حضر المرحلة الفريق عبدالمنعم التراس قائد قوات الدفاع الجوى وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وطلبة الكليات والمعاهد العسكرية.