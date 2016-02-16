فصائل غزة: جرائم الاحتلال لن تمر دون حساب وستمثل وقودا لاستمرار الانتفاضة

>حذرت الفصائل الفلسطينية فى قطاع غزة من استمرار جرائم الإعدامات الميدانية المتصاعدة التى يرتكبها الاحتلال الإسرائيلى بحق أبناء الشعب الفلسطينى فى الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وقالت الفصائل، فى بيان صحفى عقب اجتماع طارئ لها بمدينة غزة اليوم الثلاثاء، :"إن جرائم الاحتلال تعكس مدى حالة التخبط والإرباك لدى قادة الاحتلال بفعل صمود وبسالة شعبنا المنتفض واستمرارا لمحاولاته الفاشلة فى اجهاض الانتفاضة المباركة"، مؤكدة أن جرائم الاحتلال "لن تمر دون حساب بل وستمثل وقودا لاستمرار وتصاعد الانتفاضة".

وشددت على ضرورة أن تبقى شعلة الانتفاضة مستمرة ومتصاعدة باعتبارها خيارا وطنيا واستراتيجيا على طريق التحرير، داعية "الكل الوطنى وشرائح شعبنا والحركة الطلابية على كل المستويات للمزيد من التفاعل والعطاء لدعم هذه الانتفاضة ورفدها بكل الاشكال والوسائل النضالية والثورية لتطويرها وضمان استمرارها حتى تحقيق كامل أهداف الشعب الفلسطينى المشروعة".

ووجهت التحية للصحفى المعتقل محمد القيق الذى يخوض معركة الأمعاء الخاوية فى سجون الاحتلال لليوم 84 على التوالى احتجاجا على اعتقاله الادارى بلا تهمة او محاكمة.

ورحبت الفصائل بكافة الجهود المبذولة لانهاء الانقسام واتمام المصالحة الفلسطينية فى الدوحة، مؤكدة على ضرورة الالتزام باتفاقات القاهرة واعلان الشاطئ . مطالبة بأن تكون آليات تطبيق المصالحة واضحة وبتوقيتات زمانية محددة مع وجود ضمانات وفى إطار العمل الوطني.

ودعت إلى ضرورة "حل أزمة الموظفين والكهرباء وفتح المعابر ورفع الحصار وجميع مشاكل القطاع كمدخل لإنجاح المصالحة". كما دعت إلى ضرورة أن يتضمن برنامج حكومة الوحدة وثيقة الوفاق الوطنى وليس برنامج منظمة التحرير،والعمل على إعادة تفعيل المجلس التشريعى وعقد الانتخابات العامة الوطنى والتشريعى والرئاسة وتحقيق الشراكة السياسية كمدخل لتطبيق المصالحة.