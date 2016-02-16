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عسيرى: التحالف يحتجز سفينة فى جازان بعد الاشتباه بنقل مواد محظورة إلى اليمن

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عسيرى: التحالف يحتجز سفينة فى جازان بعد الاشتباه بنقل مواد محظورة إلى اليمن عسيرى: التحالف يحتجز سفينة فى جازان بعد الاشتباه بنقل مواد محظورة إلى اليمن

>أكد مستشار وزير الدفاع السعودى العميد ركن أحمد عسيرى أن قوات التحالف العربى احتجزت سفينة فى ميناء (جازان) بعد الاشتباه بنقل مواد محظورة إلى اليمن .

وقال عسيرى - فى اتصال هاتفى مع قناة (العربية الحدث) اليوم الثلاثاء - إن السفينة والمواد المشحونة عليها تابعة لمنظمة الغذاء والدواء التابعة للأمم المتحدة، وتأتى ضمن إطار الجهود الإغاثية إلى اليمن ، قد حصلت على تصريح بنقل مواد طبية وغذائية من جيبوتى لميناء الحديدة ،مؤكدا أنه بعد التفتيش اتضح أن السفينة تحمل مواد غير مطابقة للتصريح.

وأوضح المتحدث باسم قوات التحالف أنه وجد على متنها أجهزة اتصالات وتشفير غير مصرحة ومحظورة بحكم القرار الأممى 2216 .

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مصر 365

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