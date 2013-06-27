إضراب سائقى السيرفيس بموقف حلوان واستمرار العمل بباقى مواقف العاصمة

أكد خالد الجمصى وكيل نقابة سائقى سيرفيس جنوب القاهرة، أن سائقى السيرفيس دخلوا صباح اليوم الخميس فى إضراب كلى بموقف حلوان القاهرة بحى حلوان، وذلك للمطالبة بتوفير السولار بمحطات الوقود، فضلا عن شكوى المواطنين من قلة وسائل النقل والمواصلات فى قلب العاصمة وخارجها، بسبب نقص السولار.

وأضاف الجمصى لـــ "اليوم السابع" أن الرئيس محمد مرسى اعترف فى خطابه للأمة بالأمس بنقص السولار بمحطات الوقود، وأنه ملتزم بتوفير بمحطات الوقود وليس نقصانه.

> وأشار إلى أنهم سوف يدعون باقى مواقف العاصمة للعمل على شن إضراب كلى بجميع مواقف القاهرة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن مطالب السائقين تتمثل فى تخفيض الـ20% من مخالفاتهم المرورية، التى وعد بها اللواء حسن البرديسى، مدير الإدارة العامة للمرور، وإلغاء الكارتة المجمعة، وتوافر عنصر الأمن بمواقف القاهرة.

فيما أكد فؤاد محمد مدير موقف أحمد حلمى برمسيس، فى تصريحات لــ"اليوم السابع"، انتظام العمل بموقف أحمد حلمى فى جميع الخطوط المؤدية إلى الأقاليم ومواقف القاهرة، والتى منها مدينة نصر والسيدة عائشة والتجمع الأول والثالث ومدينة بدر، لافتا إلى أن عدم وجود السولار بمحطات الوقود بالقاهرة سوف يدعو السائقين المتذمرين حاليا بالموقف إلى الانقطاع عن العمل داخل نطاق مواقف العاصمة.