انعقاد الدورة 11 من اللجنة المشتركة المصرية الكويتية

‏استضافت وزارة الخارجية ظهر اليوم، الثلاثاء، الدورة الـ 11 للجنة المشتركة المصرية الكويتية المشتركة، برئاسة سامح شكرى وزير الخارجية، والشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير خارجية الكويت، وبمشاركة عدد كبير من كبار المسئولين وممثلى الجهات المصرية والكويتية، حيث شهد الوزيران مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقات.

وشهد اليومان الماضيان اجتماعات تحضيرية على مستوى كبار المسئولين بالخارجية، وبمشاركة عدد كبير من كبار المسئولين من الجانبين المصرى والكويتى من وزارات التعاون الدولى والتجارة والصناعة والثقافة والشباب والتعليم العالى والتضامن الاجتماعى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإسكان والمرافق والبترول والقوى العاملة والزراعة والداخلية والصحة والسكان والمالية والسياحة والاتحاد العام للغرف التجارية والهيئة العامة للاستعلامات واتحاد الإذاعة والتليفزيون.

وبحث الجانبان المصرى والكويتى عددا من المقترحات ومشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية فى مجالات التعاون الثقافى والفنى والتعليم العالى والترجمة والشئون الإسلامية، والتضامن الاجتماعي، والاستثمار والشحن، والتعاون الثلاثى فى أفريقيا، والمقاييس ومواصفات الجودة، والسياحة والتخطيط، والشباب والصحة، والقوى العاملة.