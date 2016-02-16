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النيابة في «التخابر»: «أحمد عبد العاطي» عليه حكم بالإعدام شنقًا

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النيابة في «التخابر»: «أحمد عبد العاطي» عليه حكم بالإعدام شنقًا النيابة في «التخابر»: «أحمد عبد العاطي» عليه حكم بالإعدام شنقًا

النيابة العامة – أرشيفية

قدمت النيابة العامة لمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد فهمي، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بالتجمع الخامس، كتاب بقيادة الحرس الجمهوري، تضمن أن العميد وائل نديم بمأمورية خارج المحطة ويتم حضوره يوم الثلاثاء 23 فبراير الجاري.

كما قدمت النيابة العامة شهادة من جدول الجنايات بنيابة شرق القاهرة بالقضية رقم 56157 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر أول والمقيدة 2925 لسنة 2013 كلي شرق القاهرة مثبت بها أن القضية مقيدة ضد 36 متهمًا، وأورد الاتهامات المنسوبة لكل منهم ومن بينها البند الخامس، التهم المنسوبة للمتهمين أرقام 31 أحمد محمد محمد عبد العاطي ونسب إليه أنه تولي قيادة جماعة أسست على خلاف القانون بغضون 2005 وحتي أغسطس 2013 داخل وخارج ، وأنه بجلسة 16 مايو 2015 قضت المحكمة بإرسال أوراق القضية إلي مفتي الجمهورية، وبجلسة 16 يونيو 2015 قضت المحكمة من بين ما قضت بمعاقبة أحمد عبد العاطي بالإعدام شنقًا عما أسند إليه.

و قرر المتهم بالنقض من محبسه في 28 يوليو 2015 برقم 118 تتابع، وبتاريخ 15 ديسمبر 2015 أرسلت القضية وملف الطعن بالنقض مرفق به مذكرة نيابة امن الدولة العليا برقم صادر 4695 ولم يفصل في الطعن بالنقض حتي تاريخه ،وأشرت المحكمة علي كتاب قيادة الحرس وشهادة جدول الجنايات بما يفيد النظر والإرفاق بتاريخ اليوم.

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