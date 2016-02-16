القضية السكانية وطرق اختيار الزوج والزوجة وأسس التربية بندوة فى الوادى الجديد

عقد إعلام الخارجة بالوادى الجديد ندوة مهمة صباح اليوم الثلاثاء بقرية بورسعيد التابعة لمركز الخارجة، وحاضر فيها فضيلة الشيخ مصطفى عبد الرحيم جاد الرب، مدير منطقة الوعظ بالمحافظة، والدكتورة منى عبد الوهاب طبيب الوحدة الصحية بقرية بور سعيد، وذلك فى إطار فعاليات الحملة الإعلامية عن القضية السكانية مسئولية الجميع.

وتحدث الشيخ مصطفى عبد الرحيم عن عدة نقاط تتعلق بالقضية السكانية منها دعائم تكوين الأسرة فى الإسلام من حيث طرق اختيار الزوج والزوجة وأسس تربية الأبناء وتأديبهم، كما أكد على مسألة تنظيم الأسرة فى الإسلام، وأباح الإسلام التنظيم الذى يهدف إلى الحفاظ على صحة الأم وإعطاء الأطفال حقهم من الرضاعة والتربية وكرم العيش، كما تناول سيادته قضية الختان من المنظور الدينى وآراء أهل الفقه فيها.

وتناولت الدكتورة منى عبد الوهاب وسائل تنظيم الأسرة من حيث عيوب ومميزات وظروف التعامل مع كل وسيلة والاحتياطات الواجب توافرها من حيث السن والصحة العامة، وأكدت على أن كثرة الإنجاب له العديد من الآثار على صحة الأم بصفة عامة، مؤكدة أن الختان له العديد من الآثار الصحية والنفسية التى يمتد تأثيرها لسنوات طويلة وتوثر على الفتاة فى الحياة الزوجية فيما بعد .



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