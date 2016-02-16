أخبار عاجلة

الأخبار - محمود الهباش: لا يوجد شئ من الممكن أن يبرر هذا العمل الإرهابي وهذا ليس من الدين -
بالصور.. محافظ الأقصر يتفقد تأمين الكنائس -
بالصور.. مظاهرات لأقباط ومسلمين أمام كنيسة مارجرجس بطنطا -
فحص جسم غريب داخل مسجد السيد البدوي بطنطا -
الأخبار - د/ فهد الشليمي : الإرهاب لا دين له والغرض من هذا العمل الإرهابي هو ضرب وحدة الشعب المصري -
تغطية خاصة - لحظة وقوع الإنفجار الإرهابي بالإسكندرية -
فاطمة ناعوت عن تفجير كنيستي بطنطا والإسكندرية: "الله يسامح صناع الحزن" -
الأهالي يعتدون على أحد الأشخاص أمام كنيسة مارجرجس بطنطا -
5 قتلى و32 جريحا في اشتباكات بمخيم للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان -
الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. حى العامرية بالإسكندرية يشن حملة لإزالة الباعة الجائلين

Google+ Print
شن حى العامرية أول تحت إشراف اللواء أحمد قريش رئيس الحى، اليوم الثلاثاء، حملة لإزالة تعديات الباعة الجائلين أمام المحلات، بمدخل شارع الجمهورية، وذلك تمهيدا لبدء أعمال التجميل، واستكمال طريق الخدمات.

يأتى ذلك فى إطار عودة الانضباط للشارع ورفع المعاناة عن المواطن السكندرى.

من جهه أخرى نفذ حى العامرية أول أعمال صيانة كشافات وأعمدة الإضاءة بمنطقة العراوة وشارع عادل المصرى بالتنسيق مع شركة الكهرباء.

ورفعت إدارة النظافة بالحى القمامة والمخلفات من عزبة التفتيش ومساكن باتا وسور العلا وشارع القسم.

220161614272025877111

220161614272025877112

220161614272025877113
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365