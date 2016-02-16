بالصور.. حى العامرية بالإسكندرية يشن حملة لإزالة الباعة الجائلين

شن حى العامرية أول تحت إشراف اللواء أحمد قريش رئيس الحى، اليوم الثلاثاء، حملة لإزالة تعديات الباعة الجائلين أمام المحلات، بمدخل شارع الجمهورية، وذلك تمهيدا لبدء أعمال التجميل، واستكمال طريق الخدمات.

يأتى ذلك فى إطار عودة الانضباط للشارع ورفع المعاناة عن المواطن السكندرى.

من جهه أخرى نفذ حى العامرية أول أعمال صيانة كشافات وأعمدة الإضاءة بمنطقة العراوة وشارع عادل المصرى بالتنسيق مع شركة الكهرباء.

ورفعت إدارة النظافة بالحى القمامة والمخلفات من عزبة التفتيش ومساكن باتا وسور العلا وشارع القسم.



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