شركة مياه شرب القناة تنظم ورش عمل لتوحيد الأنظمة والأدوات بقطاعات الشركة

أعلن المهندس على حسين رئيس مجلس إدارة شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن الشركة نظمت ورشة عمل بإدارة تكنولوجيا المعلومات، حضر فيها كل من الدكتور جمال بركات مدير إدارة متابعة تكنولوجيا المعلومات بالقابضة، والدكتور أحمد شوقى والدكتور محمد جميل على مدار يومين، وذلك فى إطار اهتمام القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بتوحيد الأنظمة على مستوى الشركات،>وأشار "حسين" إلى أن الورشة تهدف إلى إعداد خطة تشغيلية بهدف توحيد الأنظمة والأدوات على مستوى الشركات من خلال إنشاء بنية تحتية قوية وميكنة الأنظمة.

وشارك بفعالية أعضاء إدارة تكنولوجيا المعلومات بمحافظات القناة برئاسة شاكرالكيلانى ومصطفى شبل وفاطمة عادل وآية كمال وأحمد أمين وهبة خالد ومحمود عبد العزيز.

وأكد رئيس شركة محافظات القناة على أن هذا يأتى فى إطار الاهتمام بنشر التكنولوجيا الحديثة فى جميع الأعمال والقطاعات المختلفة من خلال نظم المعلومات، وذلك لتوفير الوقت والجهد ومتابعة أحدث النظم.