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بالصور.. انطلاق بطولة دورى مدارس جنوب سيناء

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انطلقت، اليوم الثلاثاء، بطولة دورى مدارس جنوب سيناء للمرحلة الثانوية بالتعليم الفنى بملاعب المدرسة الفندقية الثانوية بطور سيناء بمشاركة 5 إدارات تعليمية، تحت إشراف السيد سويلم وكيل وزارة التعليم بجنوب سيناء.

حضر المباريات الأولى ماجد يونس مدير عام إدارة الخدمات والأنشطة نائبا عن وكيل وزارة التعليم، وجلال سلام موجه عام التربية الرياضية، ومحمد الكرداوى ومحمد أبو الحسنين موجها التربية الرياضية ومدرسى التربية الرياضيه بطور سيناء.

ولعب المباراة الأولى فريقا مدرسة الفندقية ومدرسة طور سيناء الثانوية التجارية، وأدار المباراة الحكم وائل صبرى، والمباراة الثانية بين فريقى مدرسة الصناعات الثانوية ومدرسة الزراعة الثانوية.

وقال ماجد يونس مدير عام إدارة الخدمات والأنشطة بمديرية التعليم أن مدارس جنوب سيناء من أفضل المدارس على مستوى الجمهورية، فى ممارسة كافة الأنشطة التعليمية، منها الأنشطة الرياضية والثقافية والعلمية، مشيرا إلى أن مديرية تعليم جنوب سيناء أعلنت منذ العام الماضى أن الأنشطة تسير بجانب التفوق العلمى.

من جانبه أكد جلال سلام موجه عام التربية الرياضية بجنوب سيناء أن دورى المدارس على مستوى جميع الإدارات التعليمية، موضحا أن الفريق الفائز سيحصل على 5 آلاف جنيه مكافأة، ويمثل المحافظة على مستوى الجمهورية، وأشار سلام إلى أن هناك لجنة تحكيم وتقييم مشكلة من موجهى ومدرسى التربيه الرياضية لإدارة البطولة.

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