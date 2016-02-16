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سامح عاشور للمحاميات: "يجب ألا ترتدين ملابس ضيقة أو قصيرة"

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سامح عاشور للمحاميات: "يجب ألا ترتدين ملابس ضيقة أو قصيرة" سامح عاشور للمحاميات: "يجب ألا ترتدين ملابس ضيقة أو قصيرة"
شدد سامح عاشور نقيب المحامين، خلال كلمته لشباب المحامين، على شباب وشابات المحامين على ضرورة الظهور بمظهر حسن، ووجه حديثه إلى المحاميات قائلاً: "يجب عليكن ألا ترتدين زيا ضيقا أو قصيرا فهذا لا يجوز".

وأضاف سامح عاشور خلال احتفالية حلف اليمين لشباب المحامين الجدد بالنقابة العامة، أن المحامى الذى يتميز عن زميله يتميز من خلال ثقافته وعليكم ان تطبقوا ما درستموه فى الجامعة.

وشدد على أن وزراء وكبار رجال القضاء والشرطة أدوا اليمين من قبلكم، وتابع: "سيؤدى اليمين معكم الآن اللواء اسماعيل عز الدين، مدير أمن بورسعيد السابق".
>سامح عاشور نقابة المحامين حلف اليمين (1)

سامح عاشور نقابة المحامين حلف اليمين (2)

سامح عاشور نقابة المحامين حلف اليمين (3)

سامح عاشور نقابة المحامين حلف اليمين (4)

سامح عاشور نقابة المحامين حلف اليمين (5)

سامح عاشور نقابة المحامين حلف اليمين (6)

سامح عاشور نقابة المحامين حلف اليمين (7)

سامح عاشور نقابة المحامين حلف اليمين (8)

سامح عاشور نقابة المحامين حلف اليمين (9)

سامح عاشور نقابة المحامين حلف اليمين (10)

سامح عاشور نقابة المحامين حلف اليمين (11)

سامح عاشور نقابة المحامين حلف اليمين (12)

سامح عاشور نقابة المحامين حلف اليمين (13)

سامح عاشور نقابة المحامين حلف اليمين (14)

سامح عاشور نقابة المحامين حلف اليمين (15)

سامح عاشور نقابة المحامين حلف اليمين (16)

سامح عاشور نقابة المحامين حلف اليمين (17)

سامح عاشور نقابة المحامين حلف اليمين (18)

سامح عاشور نقابة المحامين حلف اليمين (19)

سامح عاشور نقابة المحامين حلف اليمين (20)

سامح عاشور نقابة المحامين حلف اليمين (21)
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