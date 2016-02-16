موجز اخبار مصر للساعة 1 ظهرا ..النائب العام يأمر بضبط تيمور السبكى

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تعليقات (2)
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--------- نعم نعم لمحاكمة هذا العربيد ومن استضافه -----------
بواسطة: مجدي حجاجبتاريخ: الثلاثاء، 16 فبراير 2016 01:51 م
نعم نعم لابد من محاكمة هذا العربيدومن ساعدوه علي الظهور والاساءةلنساءمصروالصعيد ------سواء معد البرنامج اورئيس القناة --علي ان تكون المحاكمة سريعة وعلنيةومذاعةتليفزيونيا ------- لكي يكون هذا رادعا لامثال هؤلاء الشرازم اللذين يتعمدون الاساءة والاهانة لابناء الوطن تحت بند حرية التعبيير عن الراي ----------فاي حرية التي تتيح لهم توجيه الاساءة الينا بطريقة مباشرة او غيرمباشرة------- ثم اين ثرثرية حقوق الانسان وحقوق المراة الذين صدعوا رؤوسنا بما يسمي الحكوووك --اين حمدين صباحي وثرثرته -- ما الذي اخرسكم الان --فاذا عجزتم عن محاكمته فسلموه لنساء الصعيد وهي تحاكمه محاكمة لن نشهد مثلها في التاريخ .
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عدم ربايه وتغيب
بواسطة: محمد الكردىبتاريخ: الثلاثاء، 16 فبراير 2016 01:45 م
شخص لم تتم ربايته واعتقادى أنه دائم التغيب وشخص غير سوى انظروا يا ساده للأسره ستجدو شكل اشخاص من النوع المتعاطى والمال يرعنهم . اسره من قاع قاع المجتمع. ويا أسفاه المال لم يصنع الأخلاق .