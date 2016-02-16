مفاجأة.. أبو ريدة يطالب بهدم أجزاء من استاد بورسعيد إرضاءً للأهلاوية

فى تصريح مفاجئ ومثير، طالب هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى لكرة القدم بهدم أجزاء من استاد بورسعيد، لحل أزمة الأهلاوية النفسية، موضحا أن المدرج الذى حدثت به الكارثة يوجد به عيوب فنية فى التصميم ويجب إزالته وفى نفس الوقت سيزيل الحاجز النفسى بين جماهير الأهلى وبورسعيد.

وأشار أبو ريدة فى مداخلة هاتفية مع ملعب 9090 على الراديو إلى أن هذا الأمر يحتاج قرارا سياديا، قائلا "أعتقد أنه أمر صعب حفاظا على الهدوء وعدم غضب شعب بورسعيد العظيم ولكن قرار الهدم من وجهة نظرى سيحل أزمات كثيرة".

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