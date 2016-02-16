أخبار عاجلة

الأخبار - محمود الهباش: لا يوجد شئ من الممكن أن يبرر هذا العمل الإرهابي وهذا ليس من الدين -
بالصور.. محافظ الأقصر يتفقد تأمين الكنائس -
بالصور.. مظاهرات لأقباط ومسلمين أمام كنيسة مارجرجس بطنطا -
فحص جسم غريب داخل مسجد السيد البدوي بطنطا -
الأخبار - د/ فهد الشليمي : الإرهاب لا دين له والغرض من هذا العمل الإرهابي هو ضرب وحدة الشعب المصري -
تغطية خاصة - لحظة وقوع الإنفجار الإرهابي بالإسكندرية -
فاطمة ناعوت عن تفجير كنيستي بطنطا والإسكندرية: "الله يسامح صناع الحزن" -
الأهالي يعتدون على أحد الأشخاص أمام كنيسة مارجرجس بطنطا -
5 قتلى و32 جريحا في اشتباكات بمخيم للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان -
الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

النائب العام يحيل بلاغًا ضد «حمدين صباحي» بتهمة قلب نظام الحكم للتحقيق

Google+ Print
النائب العام يحيل بلاغًا ضد «حمدين صباحي» بتهمة قلب نظام الحكم للتحقيق النائب العام يحيل بلاغًا ضد «حمدين صباحي» بتهمة قلب نظام الحكم للتحقيق

 

أحال النائب العام المستشار نبيل صادق، بلاغًا ضد حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي، ومرشح رئاسة الجمهورية السابق إلى نيابة وسط القاهرة الكلية للتحقيق في اتهامه بمحاولة قلب نظام الحكم والتحريض على العنف.

وقال مقدم البلاغ المحامي أشرف فرحات، إن حمدين صباحي صرح في لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج الـعاشرة مساء مطلع العام الحالي بعبارات تحرض على التظاهر والعنف، حيث قال بأن تحتاج إلى العدل بعد أن شاعت فيها المظالم والجوع والتميز والتفرقة ما بين الناس ونحتاج إلى المحبة بعد أن أشيع فيها إلى الكراهية والاستئصال والرغبة في الاغتيال المعنوى والنفسى والمادى لشركاء الوطن وحرمانهم من حقوق المواطنة.
> وجاء فى بلاغ فرحات أيضا أن صباحى اخذ يلوح بشعار مكملين الذى يبثه الثوار فى دعوى منه الى التظاهر وان السلطة لم تتمكن من تحقيق أمال المصريين ولا حتى وضعت نفسها على الطريق الصحيح لتحقيق هذه الآمال وان السياسات القديمة التى قامت عليها ثورتى 25 و30 مازالت تطبق حتى الان وان السلطة الحالية لا تنحاز لأغلبية المصريين ولا الفقراء.
> واعتبر مقدم البلاغ ان ما يقوله صباحى تحريض على قلب نظام الحكم والدعوة الى التظاهر وان هناك جرم قد وقع يستوجب العقاب والمسائلة وان هذا مخالف لصريح قانون العقوبات المصري.
> وطالب فى بلاغه باتخاذ الإجراء القانونى تجاه التحقيق فى هذا البلاغ المتضمن الاتهام بالتحريض على القلب نظام الحكم والدعوة للتظاهر وبمنع حمدين صباحى من السفر لحين انتهاء التحقيقات معه .
> n’ ‘

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - د/ فهد الشليمي : الإرهاب لا دين له والغرض من هذا العمل الإرهابي هو ضرب وحدة الشعب المصري

الأخبار - د/ فهد الشليمي : الإرهاب لا دين له والغرض من هذا العمل الإرهابي هو ضرب وحدة الشعب المصري

رئيس الوزراء بعد اجتماعه بـ4 وزراء: مصر مستقرة

رئيس الوزراء بعد اجتماعه بـ4 وزراء: مصر مستقرة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول بين الداخلية والنصر للتعدين

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول بين الداخلية والنصر للتعدين

انطلاق جسر جوي لنقل الأقباط المصريين إلى القدس عبر تل أبيب للاحتفال بالأعياد

انطلاق جسر جوي لنقل الأقباط المصريين إلى القدس عبر تل أبيب للاحتفال بالأعياد