النائب العام يحيل بلاغًا ضد «حمدين صباحي» بتهمة قلب نظام الحكم للتحقيق

أحال النائب العام المستشار نبيل صادق، بلاغًا ضد حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي، ومرشح رئاسة الجمهورية السابق إلى نيابة وسط القاهرة الكلية للتحقيق في اتهامه بمحاولة قلب نظام الحكم والتحريض على العنف.

وقال مقدم البلاغ المحامي أشرف فرحات، إن حمدين صباحي صرح في لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج الـعاشرة مساء مطلع العام الحالي بعبارات تحرض على التظاهر والعنف، حيث قال بأن مصر تحتاج إلى العدل بعد أن شاعت فيها المظالم والجوع والتميز والتفرقة ما بين الناس ونحتاج إلى المحبة بعد أن أشيع فيها إلى الكراهية والاستئصال والرغبة في الاغتيال المعنوى والنفسى والمادى لشركاء الوطن وحرمانهم من حقوق المواطنة.

> وجاء فى بلاغ فرحات أيضا أن صباحى اخذ يلوح بشعار مكملين الذى يبثه الثوار فى دعوى منه الى التظاهر وان السلطة لم تتمكن من تحقيق أمال المصريين ولا حتى وضعت نفسها على الطريق الصحيح لتحقيق هذه الآمال وان السياسات القديمة التى قامت عليها ثورتى 25 و30 مازالت تطبق حتى الان وان السلطة الحالية لا تنحاز لأغلبية المصريين ولا الفقراء.

> واعتبر مقدم البلاغ ان ما يقوله صباحى تحريض على قلب نظام الحكم والدعوة الى التظاهر وان هناك جرم قد وقع يستوجب العقاب والمسائلة وان هذا مخالف لصريح قانون العقوبات المصري.

> وطالب فى بلاغه باتخاذ الإجراء القانونى تجاه التحقيق فى هذا البلاغ المتضمن الاتهام بالتحريض على القلب نظام الحكم والدعوة للتظاهر وبمنع حمدين صباحى من السفر لحين انتهاء التحقيقات معه .

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