تموين الإسماعيلية: ضبط وتحرير 135 محضرا ومخالفة بالأسواق والمحلات

أعلن حسن جاويش، مدير عام مديرية التموين بالإسماعيلية، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، قامت بتحرير عدة محاضر، أسفرت عن تحرير 135 محضرا ومخالفة تموينية فى مجال الأسواق والمحلات العامة.

وقد شملت تحرير 41 محضرا تموينيا منها 1 محضر نقص وزن و2 محضر مخالفة مواصفات و7 محاضر مخالفة مواعيد و6 محاضر مخالفات أخرى و22 محضر عدم إعلان و1محضر تجار تموين و1 محضر غش تجارى و1 محضر انتهاء صلاحية، وذلك بالرقابة التموينية فى مجال المخابز والأسواق والمحلات العامة، وتحرير 18 محضرا بالمدينة منها 1 محضر صلاحية و6 محاضر شهادات صحية بالمدينة منها 10 محاضر عدم إعلان و1 محضر توقف و15 محضر مخالفات أخرى بالمركز.

وأضاف الجاويش أن الحملة أسفرت عن تحرير 38 محضر مخالفات أخرى بمدينة فايد و7 محاضر عدم إعلان بالتل الكبير و8 محاضر فى مجال المخابز والأسواق والمحلات العامة 1 محضر توقف و7 محاضر عدم إعلان وذلك بالقصاصين و4 محاضر بالقنطرة غرب 3 محاضر تجار تموين و1 محضر شهادات صحية و4 محاضر بالقنطرة شرق 2 محضر عدم إعلان و1 محضر شهادات صحية.

وقد جاء ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية بضرورة استمرار تكثيف أعمال الحملات لضبط الأسواق والأسعار، والعمل على توفير جميع السلع وعدم الاحتكار وعدم الإعلان عن السلع والبيع بأزيد من القيمة المقرر بها والتصدى لمحاولات الغش التجارى.