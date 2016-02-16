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جامعة أسوان تشارك بمعسكر العمل الدولى الثامن لجوالة الجامعات العربية

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جامعة أسوان تشارك بمعسكر العمل الدولى الثامن لجوالة الجامعات العربية جامعة أسوان تشارك بمعسكر العمل الدولى الثامن لجوالة الجامعات العربية
تشارك جامعة أسوان بمعسكر العمل الدولى الثامن لجوالى وجوالات الجامعة العربية، الذى تنظمه جامعة جنوب الوادى بقنا، وتشارك فيه 25 جامعة على مستوى جامعات وجامعات الوطن العربى، فى الفترة من 19 حتى 25 فبراير الجارى.

وأكد الدكتور عبد القادر محمد، نائب رئيس جامعة أسوان، لشئون التعليم والطلاب، بأن جامعة أسوان، برئاسة الدكتور منصور كباش، تشارك فى هذا المعسكر الكشفى بوفد مكون من 14 فرداً يمثلون الجامعة فى مختلف الأنشطة الطلابية بالمعسكر، والالتزام بتقاليد وزى الكشافة داخل المعسكر، وحمل الأعلام التى تخص كل نشاط.

وأضاف الدكتور عبد القادر، فى تصريحات صحفية له، أن الجامعة تشارك بالمعسكر فى الفترة من 19 حتى 25 فبراير الجارى، الذى يعد كأحد أنشطة المجلس العربى لأنشطة الطلابية التابعة لاتحاد الجامعات العربية، واللجنة العليا لأنشطة الطلابية بوزارة التعليم العالى، والمنظمة الكشفية العربية والاتحاد العام للكشافة والمرشدات.

وأشار نائب رئيس جامعة أسوان إلى أن الهدف من إقامة مثل هذه المعسكرات التواصل بين شباب الجامعات العربية، وتبادل الخبرات الكشفية المتعارف عليها بالمعسكرات، خاصة أنه يقام على أرض الجنوب لمصرنا الحبيبة بجامعة جنوب الوادى.

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مصر 365

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