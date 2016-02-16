قبل 10 أيام من انتخابات الفيفا.. الشامي: لم نحدد المرشح الذي ستصوت له مصر

عندما تدخل مكتب الإيطالي كلاوديو رانييري المدير الفني لليستر سيتي، فأول ما سيقابلك سيكون 19 صورة لمدربي الدوري الإنجليزي يعلقهم على حائط في واجهة باب مكتبه.

فالإيطالي المخضرم الذي يقود حلم ليستر سيتي لجأ إلى فكرة مثيرة في تصميم مكتبه في ملعب "كينج باور" بعد عودته إلى الدوري الإنجليزي في الصيف الماضي.

طلب رانييري تعليق 19 بروازا لصور مدربي الدوري الإنجليزي كلهم على حائط في واجهة باب مكتبه، ليكون أول ما يقابل من يزور مدرب ليستر سيتي.

برر رانييري موقفه لشبكة "beIN Sports": "أريد من هذا أن يشعر أي مدرب يزورني بالترحاب والاحترام بعد المباريات".

مورينيو اللطيف

الأكثر إثارة أن رانييري لم يُسقط جوزيه مورينيو من حساباته، ووضع صورته.

فمورينيو كعادته دخل في حرب كلامية مع رانييري، عندما سخر الاستثنائي من عدد بطولات صاحب الـ64 عاما في مسيرته فقال: "أنا أحتاج إلى الفوز لكي أثبت لنفسي إني ناجح بينما رانييري لا يؤمن بذلك.. هو اقترب من عامه الـ70 ولم يحقق سوى لقبين فقط.. كأس سوبر وبطولة صغيرة أخرى".

"لقد كنت أتعلم الإيطالية 5 ساعات يوميا لمدة طويلة لكي أتأقلم مع الأجواء في إيطاليا وأستطيع التواصل مع اللاعبين بينما رانييري بعد خمس سنوات في انجلترا لا يعرف سوى قول صباح الخير ومساء الخير".

لكن رغم ذلك، لم يُسقط رانييري صورة مورينيو عندما وضع صور مدربي الدوري الإنجليزي كلهم.

وبرر رانييري ذلك لصحيفة "تليجراف": "كان أول من أرسل لي رسالة للترحيب بعودتي لإنجلترا، صحيح أننا تصادمنا في إيطاليا ولكن ذلك كان مفيدا لي وله وعندما كنت في إنتر ميلان كان يرسل لي أسبوعيا. هو رجل لطيف".

رانييري رحل عن تشيلسي في 2004 ليأتي مورينيو بدلا منه ويصنع تاريخا للبلوز، وبعد 11 عاما اضطر الاستثنائي للرحيل عن فريقه بعد سقط أمام رانييري نفسه 2-1 في منتصف ديسمبر الماضي.