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بريزينتيشن: تحمل جزء من راتب مدرب الزمالك؟ ' احنا مش بقالين '

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بريزينتيشن: تحمل جزء من راتب مدرب الزمالك؟ ' احنا مش بقالين ' بريزينتيشن: تحمل جزء من راتب مدرب الزمالك؟ ' احنا مش بقالين '

لا تزال شركة "برزنتيشن" راعي نادي الزمالك تدرس إمكانية تحمل راتب المدير الفني الأجنبي الجديد.

وقال عمرو وهبي المدير التنفيذي للشركة:"نحن شركاء في إنجاز الزمالك الموسم الماضي، ولكن تحمل راتب المدرب الأجنبي لا يزال قيد الدراسة".

وأوضح عبر إذاعة 9090 قائلاً:"نحن شركة تجارية لها إيرادات ومصروفات، ولا نتعامل مع الأمر مثل البقالين أو درج أموال نفتحه باستمرار، مثل ممول يتعامل بشكل نقدي سريع".

وأشار إلى أنه تم تدارك أزمة تهديد نادي الزمالك بفسخ عقد الرعاية، مؤكدًا أن الأمر كأن لم يكن، والإدارة البيضاء ستنشر استدراكًا للأمر في الصحف ووسائل الإعلام.

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