إحالة أوراق أخصائى اجتماعى وسيدة للمفتى لقتلهما مواطنا بالعاشر من رمضان

قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم، برئاسة المستشار أحمد عيطة وسكرتارية سامى سمير، إحالة أوراق ربة منزل وأخصائى اجتماعى بالتربية والتعليم، إلى مفتى الديار المصرية، لاتهامهما بقتل مواطن وسرقة سياراته، وحددت المحكمة جلسة 21-4 للنطق بالحكم.

تعود أحداث القضية رقم 3876 لسنة 2014 جنايات قسم ثانى العاشر من رمضان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بقسم ثانى العاشر من رمضان، بلاغا من النجدة بالعثور على جثة بالطريق الصحراوى دائرة القسم.

وكشفت التحريات السرية التى باشرها الرائد عبد الله النقيرة رئيس مباحث قسم ثانى العاشر من رمضان، أن الجثة لشخص يدعى "محمد س م" مصابا بعدة أعيرة نارية، وتوصلت التحريات السرية، إلى قيام "إلهام ا ع " 18 سنة وشهرتها بوسى مقيمة القاهرة ومعها "أحمد ح م" 37 سنة أخصائى اجتماعى بالتربية والتعليم، ومقيم العاشر من رمضان، بارتكاب الواقعة، بالاشتراك مع 2 من الأعراب.

واستدرجت المتهمة المجنى عليه بعد أن تعرفت عليه أثناء توصيلها بسيارته، بحجة ممارسة الرذيلة معه، وفى الطريق للعاشر من رمضان، اعترض طريقه المتهم الثانى و2 من الأعراب وقاموا بسرقة سيارته وأطلقوا عليه أعيرة نارية وتركوه جثته بالصحراء، تمكن ضباط مباحث قسم ثان العاشر من ضبط المتهمة الأولى والثانى، وتبين أنهما من مدمنى الهيروين وبعرضهما على النيابة العامة اعترفا بارتكاب الواقعة، وقررت النيابة العامة بالعاشر من رمضان برئاسة المستشار محمد جودة وبإشراف المستشار بلال أبوخضرة رئيس النيابة الكلية بالزقازيق من إحالتهما محبوسين إلى دائرة جنايات الزقازيق، التى قررت إحالة أوراقهما لفضيلة المفتى.

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