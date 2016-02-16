ضبط 3عاملين قتلوا عاطلا لممارسته الرذيلة مع شقيقتهم وفضح أمرها بالمنوفية

تمكنت مباحث مركز قويسنا بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية، من كشف لغز غياب عاطل بقرية ميت بره التابعة للمركز، والعثور على جثته بترعة مارة بالقرية فى أقل من 24 ساعة من تلقى البلاغ.

حيث تبين قيام 3 عاملين بقتل عاطل ورمى جثته فى ترعة مارة بالقرية، لقيامه بالتشهير بشقيقتهم وقوله للأهالى أنه كان يقوم بممارسة الرذيلة مع مطلقة شقيقه، وأنجابا طفلا فى الزنا، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وكان اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية تلقى إخطارا من الرائد رأفت نصار رئيس مباحث مركز قويسنا، يفيد من غياب "خالد س" عاطل ومقيم بقرية ميت بره التابعة لدائرة المركز فى ظل ظروف غامضة، وعلى الفور قرر اللواء جمال شكر مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق برئاسة العميد ياسر زهنى رئيس مباحث المديرية والعقيد حسين غنيمة مفتش المباحث والرائد رأفت نصار رئيس مباحث مركز قويسنا ومعاونية النقباء أحمد سرور ونصر موسى وبسام صالح ومصطفى داود، وتم وضع الأكمنة الثابتة والمتحركة، وتبين قيام كل من حسين ب، وسعيد .س، وجودة .س بقتل المتهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة، وذلك لقيامه بالتشهير بشقيقتهم التى كانت زوجة شقيقه، حيث أكد المتهمون عن قيام المجنى عليه بنشر علاقته غير الشرعية مع شقيقتنا عبر التحدث مع الأهالى وفضحها مقابل قيامنا بالموافقة على زواجه منها، وأضاف المتهمون أنه تم عقد النية على التخلص منه، فقام حسين بطلبه عبر الهاتف المحمول، وأكد أنهم فى انتظاره لرؤيته لإنهاء موضوع زواجه من شقيقتهم ورؤية ابنه المولود عبر علاقة غير شرعية أثناء معاشرته لشقيقتهم حينما كانت زوجة شقيقه قبل طلاقها، وعندما حضر قاموا بالتعدى عليه بالضرب بعصا "شوم" حتى فارق الحياة، وقاموا بوضع جثته داخل جوال وقاموا برميه بفرع نهر النيل المار بالقرية، وكذلك قاموا برمى الدراجة النارية التى كانت بحوزته.

وبالعرض على النيابة باشر المستشار كريم عزت وكيل نيابة قويسنا التحقيقات تحت إشراف المستشار محمد زيادة رئيس النيابة، قرر حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات.