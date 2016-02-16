أمن الشرقية يضبط 14 إخوانيا بحوزتهم منشورات أثناء مشاركتهم بمسيرة فى بلبيس

تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلبيس بالشرقية، اليوم الثلاثاء، من ضبط 14 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، لحيازتهم منشورات، أثناء مشاركتهم بمسيرة بناحية قرية غيتة، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، برئاسة المستشار أمير إلهامى نوار، وبإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط 14 إخوانيا، لحيازتهم منشورات وصور مرسى، أثناء تنظيمهم مسيرة مع آخرين بناحية قرية غيتة دائرة مركز بلبيس، وتم التحفظ عليهم للعرض على النيابة العامة.