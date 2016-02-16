الصحة العالمية: 640 من العاملين فى المجال الصحى فى سوريا قتلوا منذ بدء النزاع

أعلنت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية فى جنيف، فضيلة الشايب، أن 640 من العاملين فى المجال الصحي، من أطباء وممرضين وعاملين، قد قتلوا منذ بدء النزاع فى سوريا.

وأشارت الشايب، فى مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء إلى أن العام الأخير فى النزاع قد شهد تزايدا فى الهجمات على المرافق الصحية فى سوريا، ما ساهم فى ارتفاع عدد المرافق التى تعمل جزئيا أو توقفت عن العمل إلى 60% من إجمالى المرافق.

فى الإطار ذاته، قال المتحدث باسم المفوض السامى لحقوق الإنسان فى جنيف، روبرت كولفيل، فى مؤتمر صحفي، اليوم، إن القصف الجوى والهجمات التى تعرضت لها 4 مستشفيات فى مدينة أعزاز بمحافظة حلب، ومعرة النعمان بمحافظة أدلب، أمس، سوف ترقى إلى كونها جريمة حرب إن كانت قد تم استهدافها بشكل متعمد.

وأشار كولفيل إلى أن تصعيد القتال حول حلب وداخلها يثير قلق كبير لدى المفوضية، كما أن النشاط المكثف للطائرات السورية والروسية فى تلك المنطقة يؤدى إلى كثير من الخسائر، وبخاصة للبنية التحتية والمدنيين، موضحا أن المفوضية تحاول الحصول على المزيد من المعلومات حول الهجمات على تلك المستشفيات، لافتا إلى أن تقييم ما إذا كانت الهجمات متعمدة أو غير ذلك يحتاج إلى تحقيق طويل.

من جانبه، أكد المتحدث باسم منظمة اليونيسيف، كريستوف بوليراك، فى مؤتمر صحفى بجنيف، أن اثنتين من تلك المستشفيات التى تم استهدافها مدعومة من اليونيسيف، وقال فى إجابة على سؤال بمؤتمر صحفى فى جنيف إن الإجراءات المعتادة هى مد كافة أطراف القتال بإحداثيات وأماكن المستشفيات والمدارس.