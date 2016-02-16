سلاح الجو الليبى يقتل ويصيب قياديين بـ تنظيم "داعش"

> لقى قيادى بتنظيم (داعش) مصرعه وأصيب آخر جراء استهداف سلاح الجو الليبى "منطقتى شيحا"، غرب مدينة درنة وكذلك محور 400 بالساحل الشرقى بالمدينة.

وقال قائد القوات الجوية بالجيش الليبى العميد صقر الجروشى - فى تصريح صحفى اليوم - إن مروحية ليبية استهدفت منطقتى (شيحا) غرب مدينة درنة، و(محور 400) بالساحل الشرقى بالمدينة، لافتا إلى أن الغارات أسفرت عن مقتل القيادى بالتنظيم فائز الشاعر وإصابة مفتاح بوفراج.

وكان سلاح الجو الليبى قد نفذ - مساء أمس /الاثنين/ - ضربات جوية استهدفت أهدافاً لتنظيم داعش الإرهابى بمدينة (درنة) الليبية؛ أسفرت عن وقوع قتيل وإصابات بصفوفه فيما أعطبت معدات كان يستخدمها فى هجماته.

>