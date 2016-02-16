خادم الحرمين يتسلم رسالة من رئيس أندونيسيا ويستقبل رؤساء مكافحة الفساد بالخليج

>تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم رسالة من الرئيس الإندونيسى جوكو ويدودو، وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين، المبعوث الخاص للرئيس الأندونيسى الدكتور علوى عبدالرحمن شهاب، خلال استقبال خادم الحرمين له اليوم بالرياض .

كما استقبل خادم الحرمين اليوم الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ورؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول المجلس المشاركين فى اجتماعهم المنعقد حاليا فى الرياض، ونوه خادم الحرمين - خلال اللقاء - بالاجتماع لتحقيق تطلعات قادة وأبناء دول مجلس التعاون، بما يخدم المصالح المشتركة.