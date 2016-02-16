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مؤتمر بجامعة المنوفية يؤكد: البحث العلمى أولوية وطنية

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مؤتمر بجامعة المنوفية يؤكد: البحث العلمى أولوية وطنية مؤتمر بجامعة المنوفية يؤكد: البحث العلمى أولوية وطنية
ناقش المؤتمر الدولي لجمعية الكيمياء الحيوية الباثولوجية وأمراض الدم بالتعاون مع قسم علم الحيوان بكلية العلوم جامعة المنوفية، الجديد في تكنولوجيا تشخيص أمراض الدم والأمراض الفيروسية، إزالة الفجوة بين نتائج البحوث العلمية وتطبيقها، تأكيد الهوية الوطنية للأبحاث العلمية للخروج بها إلى العالمية، زيادة الدعم المادي المخصص لها.

والدكتور صابر صقر رئيس قسم علم الحيوان بالكلية، وإشراف الدكتور محمد توفيق وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وأكد الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة رئيس الجامعة، حرصه علي الدعم المادي والمعنوي لكافة المؤتمرات العلمية واستعداد الجامعة لإستضافة المؤتمر أسبوعا، لإتاحة الفرصة للتبادل البناء للأفكار والبحاث بإستفاضة بين طلاب وباحثي الجامعات المختلفة علي مستوي الجمهورية.

وقدم الدكتور صابر صقر درع الكلية والجمعية لرئيس الجامعة، مؤكدًا أهمية إعتبار البحث العلمي أولوية وطنية لدى صناع القرار، والعمل على توثيق العلاقة بين الباحثين والمؤسسات المجتمعية وتوفير جزء من دخل الصناعة الدوائية لدعم البحث العلمي والعمل على نشر ثقافة الجودة في مجال البحوث العلمية بين الباحثين وتدريبهم على التقنيات العلمية الحديثة مثل البايولوجيا الجزئية والخلايا الجزعية وعلوم النانو، وتشجيع التواصل بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المختلفة.

وشارك في المؤتمر لفيف من عمداء وأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والباحثين علي مستوي جامعات وبعض جامعات المملكة العربية .

وناقش المؤتمر 42 بحثا ذات أهمية اكاديمية وتطبيقية حول التقنيات الحيوية وتطبيقاتها في مجالات صحة الإنسان والمردودات البييئية والمجتمعية المختلفة.

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مصر 365

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