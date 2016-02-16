دفاع «عبد العاطي» في التخابر: جميع الوثائق نقلت داخل سيارة الرئاسة

استمعت الدائرة 11 إرهاب محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمدد شيرين فهمي، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، المنعقدة بالتجمع الخامس، إلى مرافعة الدفاع الثاني في القضية المعروفة إعلاميًا بالتخابر مع قطر المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسى وآخرين.

وأكد الدفاع أنه تم نقل جميع الوثائق والمستندات من قصر الاتحادية لقصر عابدين من خلال سيارة تابعة لرئاسة الجمهورية .

> قال أنه جاء فى التحقيقات أقوال تفيد أن احد الناقلين للوثائق أكد أنه وضع الوثائق بقصر عابدين بغرفة وأغلقها بمفتاح ، وسلمه إلى الأمن ، لذا انقطعت صلة المتهم أحمد عبد العاطى لانه ليس طرفا فى نقل المستندات والوثائق.

وأوضح أن الدفع الذى قدمته للمحكمة بانتفاء صله المتهم الثانى ليس كلاما مرسلا أو دون معنى.

و أضاف أن المتهم الثاني أصبح مقيد الحرية داخل محبسه منذ تاريخ 3 يوليو 2013 ، وأن وقائع الدعوى وكل ذلك النشاط وقع في تاريخ لاحق ،مما يعنى أن موكلى انقطعت صلته بالعالم الخارجى فالمتهم لايستطيع أن يفشى اسرارا أو وثائق أو مستندات أو التعامل مع دول أجنبية لأن حبس قبل وقائع الدعوى.