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ضبط 13 ألف أردب بذرة قطن غير صالحة للزراعة بكفر الشيخ

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ضبط 13 ألف أردب بذرة قطن غير صالحة للزراعة بكفر الشيخ ضبط 13 ألف أردب بذرة قطن غير صالحة للزراعة بكفر الشيخ
تمكنت مديرية تموين كفر الشيخ من ضبط 13 ألف أردب بذرة قطن منخفضة الانبات وغير صالحة للزراعة فى محلجين .

وأكد المهندس إبراهيم طلحة، وكيل وزارة بكفرالشيخ، أنه تم ضبط 13 ألف و134 أردب بذرة قطن بمحلجى قرية الحمراء لتابعة لمركز كفر الشيخ ودسوق موضعين في أكياس كبيرة مكتوب عليها مرفوض وأن هناك معلومات ورت له تأكدعدم صلاحيتها.
>وأضاف أن إدارة التقاوى التابعة لمركز البحوث بسخا المنتجة للبذرة هي من كتب عليها كلمة مرفوض مشيرا إلى أن هناك أكياس لم يكتب عليها هذه الكلمة رغم أن نسبة الانبات بها قليلة .

وقال طلحة أنه شكل لجنة برئاسة السيد العيسوى مدير عام الرقابة بمديرية التموين، وعضوية كل من السعيد أبو زيد رئيس قسم الرقابة التموينية بتموين مركز دسوق، وحمادة أبو الجلاجل، وسامح البنا، وأنور شلبى، وأحمد فرحات، والسيد حمادة، وفكرى عقبة، ورضا صلاح، المفتشون بإدارة الرقابة بالمديرية، وذلك للمرور على محالج الأقطان للتأكد من صحة ما ورد من معلومات.

وأضاف أن الحملة ضبطت 13 ألف و134أدب بذرة قطن مرفوضه منها 4 الاف أردب بذرة قطن بمحلج الحمراء التابع للشركة العربية لحليج الأقطان بمركز كفر الشيخ، وضبط 9134 أردب لنفس بذرة القطن بمحلج الدلتا لحليج الأقطان بمدينة دسوق، وهذا مخالف لقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 .

وقال طلحة تحرر عن ذلك المحضر رقم 4858 لسنة 2016 جنح مركز شرطة كفر الشيخ، والمحضر رقم 1563 لسنة 2016 جنح مركز شرطة دسوق، و بالعرض على النيابة العامة قررت التحفظ على الكمية المضبوطة وسحب عينات منها لتحليلها لبيان مدى صلاحيتها.

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مصر 365

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