محافظ الفيوم: افتتاح مكتب تصديقات وزارة الخارجية قريباً

أكد وائل مكرم محافظ الفيوم، أنه يجري التنسيق مع وزارة الخارجية لافتتاح مكتب توثيق تابع لها بمحافظة الفيوم خلال الأيام القليلة القادمة.

وأضاف فى بيان اليوم، أنه تم الانتهاء من تجهيز وتأثيث المكتب، وأن الهدف منه التيسير علي المواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم من مشقة السفر إلي القاهرة أو إلي المحافظات المجاورة، حيث سيتيح المكتب توثيق المحررات الرسمية الصادرة من جميع الجهات، مؤكدا أن المحافظة لا تألو جهداً في تقديم كافة سبل الدعم اللازم للارتقاء بمستوي الخدمات والتيسير علي المواطنين.

وتفقد اللواء خالد جبرتي سكرتير عام المحافظة يرافقه هيثم أبو طالب مدير عام التصديقات بوزارة الخارجية، مكتب تصديقات وزارة الخارجية بشارع الجمهورية بمدينة الفيوم، للوقوف علي مدي جاهزيته للافتتاح والاطمئنان علي توفير الأثاث اللازم وأماكن انتظار المواطنين.