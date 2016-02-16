بالصور.. مبعوث الأمم المتحدة يبحث وقف إطلاق النار والمساعدات مع وزير خارجية سوريا

>قال متحدث باسم الأمم المتحدة إن ستافان دى ميستورا مبعوث المنظمة الدولية لدى سوريا التقى بوزير الخارجية السورى وليد المعلم أمس الاثنين وبحثا وقف العمليات القتالية واستئناف محادثات السلام الشهر الجارى والحاجة إلى وصول المساعدات الإنسانية "دون تعطيل" إلى المناطق المحاصرة من قبل جميع الأطراف.

وأضاف أحمد فوزى فى إفادة صحفية فى جنيف أن دى ميستورا أجرى محادثات مع المعلم فى دمشق وسيلتقى به ثانية فى وقت لاحق اليوم الثلاثاء. وتابع "نشهد تدهورا على الأرض ولا يمكن الانتظار."

وأدان روبرت كولفيل المتحدث باسم حقوق الانسان فى الأمم المتحدة الضربات الجوية القاتلة لمستشفيات ومدارس فى شمال سوريا أمس الاثنين مضيفا "من الواضح أن طائرات سورية وروسية تنشط بشكل كبير فى هذه المنطقة وعليها أن تعرف من المسؤول.

"كان قصف هذه المنشآت متعمدا ومقصودا. يمكن أن يصل ذلك إلى حد جريمة حرب."



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