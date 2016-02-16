أخبار عاجلة

بالصور.. محافظ الأقصر يتفقد تأمين الكنائس -
بالصور.. مظاهرات لأقباط ومسلمين أمام كنيسة مارجرجس بطنطا -
فحص جسم غريب داخل مسجد السيد البدوي بطنطا -
الأخبار - د/ فهد الشليمي : الإرهاب لا دين له والغرض من هذا العمل الإرهابي هو ضرب وحدة الشعب المصري -
تغطية خاصة - لحظة وقوع الإنفجار الإرهابي بالإسكندرية -
فاطمة ناعوت عن تفجير كنيستي بطنطا والإسكندرية: "الله يسامح صناع الحزن" -
الأهالي يعتدون على أحد الأشخاص أمام كنيسة مارجرجس بطنطا -
5 قتلى و32 جريحا في اشتباكات بمخيم للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان -
الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية -
الأخبار - آل زلفي : هناك ضرورة لمزيد من التعاون بين الدول العربية لمواجهة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

بالصور.. مبعوث الأمم المتحدة يبحث وقف إطلاق النار والمساعدات مع وزير خارجية سوريا

Google+ Print
بالصور.. مبعوث الأمم المتحدة يبحث وقف إطلاق النار والمساعدات مع وزير خارجية سوريا بالصور.. مبعوث الأمم المتحدة يبحث وقف إطلاق النار والمساعدات مع وزير خارجية سوريا

>قال متحدث باسم الأمم المتحدة إن ستافان دى ميستورا مبعوث المنظمة الدولية لدى سوريا التقى بوزير الخارجية السورى وليد المعلم أمس الاثنين وبحثا وقف العمليات القتالية واستئناف محادثات السلام الشهر الجارى والحاجة إلى وصول المساعدات الإنسانية "دون تعطيل" إلى المناطق المحاصرة من قبل جميع الأطراف.

وأضاف أحمد فوزى فى إفادة صحفية فى جنيف أن دى ميستورا أجرى محادثات مع المعلم فى دمشق وسيلتقى به ثانية فى وقت لاحق اليوم الثلاثاء. وتابع "نشهد تدهورا على الأرض ولا يمكن الانتظار."

وأدان روبرت كولفيل المتحدث باسم حقوق الانسان فى الأمم المتحدة الضربات الجوية القاتلة لمستشفيات ومدارس فى شمال سوريا أمس الاثنين مضيفا "من الواضح أن طائرات سورية وروسية تنشط بشكل كبير فى هذه المنطقة وعليها أن تعرف من المسؤول.

"كان قصف هذه المنشآت متعمدا ومقصودا. يمكن أن يصل ذلك إلى حد جريمة حرب."

دى ميستورا مبعوث الأمم المتحدة لسوريا (1)

دى ميستورا مبعوث الأمم المتحدة لسوريا (2)

دى ميستورا مبعوث الأمم المتحدة لسوريا (3)

دى ميستورا مبعوث الأمم المتحدة لسوريا (4)

دى ميستورا مبعوث الأمم المتحدة لسوريا (5)

دى ميستورا مبعوث الأمم المتحدة لسوريا (6)

دى ميستورا مبعوث الأمم المتحدة لسوريا (7)
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365