مدير أمن الأقصر يعتمد حركة تنقلات داخلية لـ16 ضابط شرطة

اعتمد اللواء عصام الحملى مدير أمن الأقصر، اليوم الثلاثاء، حركة تنقلات داخلية لضباط الشرطة والتى أشرف على إعدادها العميد محمد خريصة مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الأقصر، بانتداب 16 رجل شرطة والإبقاء على 5 قيادات بالمباحث والمرور، وذلك فى إطار تعليمات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بتعديل الهيكل الداخلى للمديرية.

وشملت الحركة انتداب كل من العقيد الحسينى أحمد فاروق قسم المباحث الجنائية، والرائد على طاهر ضابط بقسم المباحث الجنائية، والنقيب أحمد مشهور ضابط بقسم المباحث الجنائية، والنقيب يحيى بدوى ضباط بقسم مكافحة المخدرات، والنقيب محمد دبوس ضابط بقسم تأمين الطرق، والنقيب محمد محمود بهجت رئيس مباحث المعلومات الجنائية، والنقيب خالد أبو زيد رئيس مباحث المسطحات المائية، والنقيب عمرو غدنفر رئيس مباحث الآداب، والنقيب أحمد أمين رئيس مباحث الأموال العامة، والنقيب محمد عبد الرؤوف رئيس مباحث المصنفات الفنية، والنقيب أحمد العجرودى رئيس مباحث وحدة الاشتباه، والرائد محمد عبدالله رئيس مباحث إسنا، والنقيب أحمد فرحات رئيس مباحث تأمين الطرق، والنقيب عمرو غنام رئيس مباحث المرور، والنقيب شريف الهادى رئيس مباحث طيبة، والنقيب مصطفى موسى رئيس مباحث قسم الأقصر.

كما شملت ترقية النقيب أحمد جادو معاون مباحث طيبة، والإبقاء على النقيب أدهم الملوانى رئيس مباحث القرنة، والنقيب عادل الجندى معاون أول مباحث طيبة، والنقيب هشام الديب معاون أول مباحث المرور، والنقيب مصطفى مهران معاون مباحث المرور، والنقيب خالد القاضى معاون أول مباحث قسم الأقصر.