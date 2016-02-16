اقتراح بهدم مدرج كارثة بورسعيد لاحتواء جماهير الأهلي ' نفسيًا '

جدد هاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذي بالاتحادين الدولي والإفريقي اقتراحه بهدم المدرج الذي وقعت به كارثة إستاد بورسعيد أول فبراير 2012.

وقال أبوريدة عبر إذاعة 9090:"قدمت هذا الاقتراح أكثر من مرة للمسئولين، وأكد أن التصميم الهندسي لهذا المدرج معيب سواء عند استضافة كأس أفريقيا 2006 أو كأس العالم للشباب 2009".

وأضاف "هدم المدرج سيؤدي لراحة نفسية لكل جماهير الأهلي، فهو اقتراح نفسي أكثر منه عملي، ويتم تقديم الملعب في ثوب جديد".

وأشار إلى أن المحافظ السابق لبورسعيد لم يشرع في تنفيذ هدم المدرج، بداعي أن المسئولين لديهم تخوف من اتخاذ القرار.

وأتم أبوريدة "قرار هدم المدرج يحتاج مبادرة إعلامية، ومساندة وزير الرياضة حتى يعود استاد بورسعيد للحياة".

يذكر أن عقوبة المحكمة الرياضية الدولية بتجميد اللعب بإستاد بورسعيد لمدة 4 سنوات تنتهي في أبريل المقبل.