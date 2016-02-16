خبر في الجول – الزمالك يقرر الإبقاء على محمد صلاح حتى توقف الدوري

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك الإبقاء على المدير الفني المؤقت للفريق محمد صلاح حتى التوقف المقبل للدوري، حسبما علم FilGoal.com.

ويواجه الزمالك أسوان يوم الخميس المقبل ضمن الجولة الـ19 للدوري، قبل أن يواجه الاتحاد السكندري يوم 22 فبراير في الجولة التالية.

وبعدها يتوقف الدوري لارتباط المنتخب بمعسكر يواجه فيه منتخب بوركينا فاسو وديا.

وبررت إدارة الزمالك القرار، أنه حتى في حال استقدام مدير فني قبل المباراتين، لن يتمكن من إدارتهما فنيا.

وقاد صلاح الفريق أمام وادي دجلة بعد إقالة المدرب أحمد حسام "ميدو"، وانتهى اللقاء بالتعادل 1-1.