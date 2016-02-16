البنزرتي: الأهلي والزمالك جسا نبضي.. وكنت قريبا من المنتخب المغربي

قال فوزي البنزرتي مدرب النجم الساحلي التونسي إن الأهلي والزمالك أرادا معرفة رأيه في تولي قيادتهما منذ فترة.

وتحدث بطل الكونفدرالية الموسم الماضي مع فريق مدينة سوسة عن العروض التدريبية التي جائته.

وقال البنزرتي لصحيفة الشروق التونسية:"منذ فترة طويلة تلقيت اتصالات غير مباشرة لمعرفة رأيي في تدريب قطبي الكرة المصرية".

وتابع "الأمر لم يتعد أكثر من ذلك لأنني مرتبط بعقد مع النجم الساحلي".

وأضاف "ترشحت لمنتخب المغرب بناء على ما قدمته مع الرجاء المغربي في كأس العالم للأندية".

وأتم "في النهاية المغرب اختارت الفرنسي إيرفي رينار".