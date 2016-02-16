أخبار عاجلة

بالصور.. محافظ الأقصر يتفقد تأمين الكنائس -
بالصور.. مظاهرات لأقباط ومسلمين أمام كنيسة مارجرجس بطنطا -
فحص جسم غريب داخل مسجد السيد البدوي بطنطا -
الأخبار - د/ فهد الشليمي : الإرهاب لا دين له والغرض من هذا العمل الإرهابي هو ضرب وحدة الشعب المصري -
تغطية خاصة - لحظة وقوع الإنفجار الإرهابي بالإسكندرية -
فاطمة ناعوت عن تفجير كنيستي بطنطا والإسكندرية: "الله يسامح صناع الحزن" -
الأهالي يعتدون على أحد الأشخاص أمام كنيسة مارجرجس بطنطا -
5 قتلى و32 جريحا في اشتباكات بمخيم للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان -
الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية -
الأخبار - آل زلفي : هناك ضرورة لمزيد من التعاون بين الدول العربية لمواجهة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

البنزرتي: الأهلي والزمالك جسا نبضي.. وكنت قريبا من المنتخب المغربي

Google+ Print
البنزرتي: الأهلي والزمالك جسا نبضي.. وكنت قريبا من المنتخب المغربي البنزرتي: الأهلي والزمالك جسا نبضي.. وكنت قريبا من المنتخب المغربي

قال فوزي البنزرتي مدرب النجم الساحلي التونسي إن الأهلي والزمالك أرادا معرفة رأيه في تولي قيادتهما منذ فترة.

وتحدث بطل الكونفدرالية الموسم الماضي مع فريق مدينة سوسة عن العروض التدريبية التي جائته.

وقال البنزرتي لصحيفة الشروق التونسية:"منذ فترة طويلة تلقيت اتصالات غير مباشرة لمعرفة رأيي في تدريب قطبي الكرة المصرية".

وتابع "الأمر لم يتعد أكثر من ذلك لأنني مرتبط بعقد مع النجم الساحلي".

وأضاف "ترشحت لمنتخب المغرب بناء على ما قدمته مع الرجاء المغربي في كأس العالم للأندية".

وأتم "في النهاية المغرب اختارت الفرنسي إيرفي رينار".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات