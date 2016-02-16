أبو ريدة: الكاف سيتدخل في صراع القط والفأر بين مصر ونيجيريا.. والحل طائرة خاصة

تدخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لحسم مصير موعد مباراتي منتخب مصر أمام نيجيريا في التصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا 2017 بالجابون، حسب تصريحات عضو اللجنة التنفيذية للاتحادين الإفريقي والدولي هاني أبو ريدة.

وكان الاتحاد النيجيري حدد يوم 26 مارس الجاري موعدا للقاء الذهاب، ليفرض على المنتخب إجراء لقاء العودة بعدها بثلاثة أيام في برج العرب.

وفي هذا الصدد تحدث هاني أبو ريدة "هذه الأزمة بمثابة لعبة القط والفأر بين مصر ونيجيريا بعد اختلاف الاتحادين على موعد المباراة الأولى".

وأضاف في تصريحات لإذاعة 9090 "الاتحاد الإفريقي تدخل، وأبلغ المسئولين في مصر ونيجيريا، بأنه سيعلن عن موعد اللقاء، فهو حق أصيل له، مراعاة لحقوق البث والتسويق".

وفي نفس الإطار، قال عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري محمود الشامي إن طلب نيجيريا اللعب في 26 مارس "مجحف".

وأضاف في تصريحات لنفس الإذاعة أن الاتحاد قد يلجأ لتأجير طائرة خاصة لتفادي الإرهاق حيث يقام اللقاء في مدينة كادونا البعيدة عن أبوجا بـ180 كم وتعتمد على مطار العاصمة.

ولكن عاد أبو ريدة وأوضح "تكاليف الطائرة الخاصة باهظة للغاية، وسأعقد جلسة مع أحد الرعاة خلال ساعات لدعم وتحمل هذه المصاريف".

وأضاف عبر راديو 9090: "تكلفة الرحلة بالتذاكر العادية 35 ألف دولار، تزيد في الطائرة الخاصة إلى 120 ألف دولار".

وأتم "ولكنها ستحل مشكلة كبيرة، حيث نحاول الوصول إلى نيجيريا قبل اللقاء بيومين، ونعود إلى برج العرب فور المباراة".

ويحتل منتخب مصر المركز الأول في المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط من فوزين متتاليين على تنزانيا وتشاد، فيما تأتي في نيجيريا في الوصافة بـ4 نقاط.