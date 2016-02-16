نبيل العربى ووزير خارجية المغرب يبحثان التحضيرات للقمة العربية المقبلة

وصل منذ قليل إلى مقر الأمانة للعامة الجامعة العربية، وزير الخارجية المغربى صلاح الدين مزوار، وذلك للقاء الأمين العام للجامعة دكتور نبيل العربى.

تأتى زيارة وزير الخارجية المغربى إلى الجامعة العربية، فى ضوء الترتيبات التى تجريها المغرب بالتعاون مع الأمانة العامة للجامعة العربية لاستضافة القمة العربية التى ستعقد خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل القادم بمدينة مراكش المغربية.

ومن المقرر أن يبحث الأمين العام مع الوزير مزوار أهم القضايا التى ستتناولها قمة مراكش، والاطلاع على آخر استعدادات مملكة المغرب لاستضافة القمة المقبلة، وتتسلم المغرب القمة القادمة خلفا لمصر- الرئيس الحالى للقمة.