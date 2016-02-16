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تركيا تطلب من شركاء التحالف المشاركة فى عملية برية بسوريا

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تركيا تطلب من شركاء التحالف المشاركة فى عملية برية بسوريا تركيا تطلب من شركاء التحالف المشاركة فى عملية برية بسوريا

>قال مسؤول تركى اليوم الثلاثاء إن تركيا طلبت من شركائها فى التحالف وعلى رأسهم الولايات المتحدة المشاركة فى عملية برية مشتركة فى سوريا فى مسعى لإنهاء الحرب الأهلية المستمرة منذ خمس سنوات.

وقال المسؤول إنه من المستحيل الآن وقف الحرب السورية بدون عملية برية لكن أنقرة لا تريد عملية أحادية الجانب ولن تشن هجوما وحدها.

وقال المسؤول فى اسطنبول "لن تقوم تركيا بعملية برية من جانب واحد. نناقش هذا مع حلفائنا."

وأضاف "نريد عملية برية وإذا حدث توافق فستشارك تركيا. دون عملية برية يستحيل وقف هذه الحرب."

ومن جانبه قال رئيس الوزراء التركى أحمد داود أوغلو اليوم الثلاثاء إن تركيا ستواصل اتخاذ إجراءات لتفادى خوض حرب فى سوريا.

وأدلى داود أوغلو بتصريحاته خلال كلمة لأعضاء حزب العدالة والتنمية التركى الحاكم فى البرلمان.

وكانت تركيا قالت من قبل إن مدفعيتها ردت "بالمثل" على إطلاق نار من سوريا اليوم الثلاثاء لليوم الرابع على التوالى فى عمليات القصف التى يقوم بها الجيش التركى عبر الحدود.

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