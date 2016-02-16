الجيش السورى يعيد السيطرة على قريتى بلله وشلف بريف اللاذقية الشمالى

>أعلن مصدر عسكرى سورى، أن الجيش السورى سيطر على قريتى بلله وشلف بريف اللاذقية الشمالى الشرقى، بعد أن كبد التنظيمات المسلحة خسائر بالأفراد والعتاد.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن المصدر أن "وحدة من الجيش بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية أعادت الأمن والاستقرار إلى قريتى بلله وشلف” شمال شرق مدينة اللاذقية بنحو 52 كم، مشيرا الى القضاء على اخر البؤر والتحصينات المسلحة فى القريتين، وتكبيد التنظيمات المسلحة خسائر فى الأفراد والعتاد قبل أن يفر العديد من أفرادها باتجاه الحدود السورية التركية.

وأضاف المصدر أن وحدات الهندسة فى الجيش السورى قامت بتفكيك العبوات الناسفة التى خلفها المسلحون لإعاقة تقدم الجيش، وكانت وحدة من الجيش بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية أعادت أمس، الأمن والاستقرار إلى رويسة الجلطة وأرض القرم وظهرة الكروم والنقطة 665 فى الريف الشمالى للاذقية.

وتنتشر فى ريف اللاذقية الشمالى والشمالى الشرقى تنظيمات مسلحة بينها “جبهة النصرة” وما يسمى “لواء أحرار الساحل” و”لواء السلطان عبد الحميد” و”حركة أحرار الشام” وغيرها من التنظيمات المسلحة التى تضم فى صفوفها مسلحين أجانب يتسللون عبر الحدود التركية .