مستوطنون يهود يقتحمون باحات الأقصى وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال

>جدد العشرات من المستوطنين وجنود الاحتلال اقتحامهم اليوم الثلاثاء لباحات المسجد الأقصى المبارك وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

وقال شهود عيان من داخل المسجد إنه حوالى 50 عنصرا من الجيش الإسرائيلى و40 مستوطنا متطرفا اقتحموا ساحات المسجد من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة ومخابرات الاحتلال.

وأشاروا إلى أن المرابطين والمصلين فى الأقصى تصدوا لاقتحام الأقصى بالتهليل والتكبير، فيما قام المقتحمون بجولات تعريفية فى باحات الأقصى وتلقوا شروحا حول ما يسمى "الهيكل" المزعوم.

فى السياق ذاته، اقتحم مستوطنون يهود قبر يوسف من مفترق قرية "عورتا" شرق المدينة يرافقها أعداد كبيرة من الآليات العسكرية لتأمين الحماية لها، فيما دارات موجهات فى عدد من الشوارع المحيطة بالقبر وتخللها إطلاق قنابل صوت ورصاص مطاطى.